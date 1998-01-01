جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس لوفد كندي : ما زلنا نمد ايدينا للسلام القائم على حل الدولتين

الأربعاء 04 أبريل 2018 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس لوفد كندي : ما زلنا نمد ايدينا للسلام القائم على حل الدولتين



رام الله / سما /

 أكد الرئيس محمود عباس، أن الجانب الفلسطيني ما زال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد لدى استقباله اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا كنديا ضم عددا من اعضاء البرلمان الكندي، على ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وفق خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الامن الدولي مؤخرا.

واطلع الرئيس، الوفد الضيف، على آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن زيارتهم لفلسطين هي فرصة لرؤية هذه المعاناة على أرض الواقع.

وشدد، على حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وكندا، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

بدورهم، اكد اعضاء الوفد، أن الهدف الاساسي لزيارتهم إلى فلسطين هي تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث سبل تعزيزها، إضافة إلى الاطلاع على الوضع الفلسطيني على ارض الواقع.

يذكر أن الوفد البرلماني الكندي يقوم بجولة في الاراضي الفلسطينية لعدة ايام للاطلاع على الاوضاع، برفقة سفير فلسطين لدى كندا نبيل معروف.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الهندي مع الرئيس عباس

خلال استقباله رئيس الوزراء الهندي.. الرئيس: لم نرفض المفاوضات وكنا وما زلنا على الاستعداد لها

ابو ردينة : اتصال الرئيس بترامب والـ CIA نزع الاوهام الاسرائيلية بان الرئيس ليس شريكا للسلام

ابو ردينة : اتصال الرئيس بترامب والـ CIA نزع الاوهام الاسرائيلية بان الرئيس ليس شريكا للسلام

الرئيس عباس

الرئيس: من غير المجدي للسلام حديث البعض عن حلول مؤقتة لقضيتنا أو دمجها في إطار إقليمي

عباس- ارشيف

الرئيس في مؤتمر صحفي مع ميركل: متمسكون بخيار تحقيق السلام وفق حل الدولتين

مشعل و هنية

مشعل: الوثيقة اطلقت أربعة محددات تجاه مصر ولا زلنا ضمن المدرسة الاخوانية

نبيل عمرو - ارشيف

نبيل عمرو: المصالحة الفلسطينية أصبحت مستحيلة في ظل الوضع القائم

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال ينشر فيديو يظهر اصابة فلسطيني على حدود غزة

فيديو : عبارات قوية للطفل صاحب كمامة البصل: " لو استشهدت غيري بكمّل

فيديو: أردوغان "يخطف" فتاة من بوتين ليلتقط صورة!

ترامب: سننسحب من سوريا وإذا أرادت السعودية بقاءنا فلتدفع

فيديو.. الملكي يسحق يوفنتوس ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال

ترتيبات جديدة لتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة

فيديو.. محمد عساف يشعل مواقع التواصل برقصة دبكة في الشارع!

الأخبار الرئيسية

غازي حمد يحذر من تصريحات ولي العهد السعودي.. فيروس التطبيع بدأ يتسلل الى بعض الانظمة العربية 

رئيس الشاباك و رئيس المخابرات المصرية

التقاه في تل ابيب.. رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس

الاحتلال ينشر صورة لـ

فيديو: اعتقال خلية للجهاد ببحر رفح خططت لمهاجمة سفينة اسرائيلية واختطاف من بداخلها

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: تصريحات ولي العهد السعودي "انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا و"إسرائيل"

الرئيس واللواء عباس كامل

صحيفة: جهود عربية لتعديل صفقة القرن وضمانات مصرية بتسليم غزة للسلطة

الاتصالات الفلسطينية