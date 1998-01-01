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غازي حمد يحذر من تصريحات ولي العهد السعودي.. فيروس التطبيع بدأ يتسلل الى بعض الانظمة العربية 

الأربعاء 04 أبريل 2018 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غازي حمد يحذر من تصريحات ولي العهد السعودي.. فيروس التطبيع بدأ يتسلل الى بعض الانظمة العربية 



سما / أحمد الفيومي

اعتبر القيادي في حركة حماس غازي حمد، تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن "لليهود حقا في العيش على ارضهم"، أنها تسويق وترويج لقبول اسرائيل في المنطقة وإعطائها الشرعية.
وقال حمد  تعقيبا  على تصريحات بن سلمان، "استغرب من هذه التصريحات التي فيها نوع من التسويق والترويج لقبول اسرائيل في المنطقة وإعطائها الشرعية رغم انه في سجلها تاريخ اسود من المجازر، ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني انما بحق الامة العربية، في فلسطين ولبنان وسورية والعراق والسودان، وقد قتلت في دبي واغتالت علماء مصريين وهي تواصل قمعها للشعب الفلسطيني وبناء المستوطنات وانتهاك المقدسات وخاصة في القدس الشريف".
وأضاف "استغرب كيف يمكن تسويق هذا الكيان ؟ هذا امر خطير جدا ويجب مراجعته".
وأردف "للأسف فان فيروس التطبيع بدأ يتسلل الى بعض الانظمة العربية بينما الشعوب العربية والإسلامية ترفض التطبيع مع اسرائيل رفضا قاطعا، ونحن كشعب فلسطيني قادرون على وقف كل هذه المؤامرات".
وعما اذا كانت هذه التصريحات ستقرّب حركة حماس الى ايران وقطر رد قائلاً: "نحن لا نتعامل بردود افعال ونريد ان نفتح علاقات مع الجميع، العنوان الاساسي لدينا هو القضية الفلسطينية، لا توجد لدينا حسابات سياسية خاصة مع احد".
وأكد أن حركته تريد من كل الدول ان تغلق ابواب التطبيع مع اسرائيل، وأضاف "التطبيع هو جرثومة خطيرة جدا ومحاولة للالتفاف على الحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى من يصرح تصريحات تروج للتطبيع مع اسرائيل ان يتوقف عن مثل هذه التصريحات".

#غازي حمد #السعودية #حماس #التطبيع #إسرائيل

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