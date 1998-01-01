الحمد الله يبحث مع المدير التنفيذي للبنك الدولي سبل تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية

رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، سبل تعزيز التعاون وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية في فلسطين.

وشدد الحمد الله خلال اللقاء الذي حضره ممثلة البنك الدولي في فلسطين مارينا ويس، على أولوية مشاريع المياه والطاقة الشمسية لدى الحكومة، وأهمية تنفيذها خاصة في قطاع غزة والمناطق المسماة "ج"، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية.

وثمن رئيس الوزراء دعم البنك الدولي للعديد من المشاريع في فلسطين، معربا عن أهميتها، ومعتبرا أنها تعد استثمارا في السلام والاستقرار.