صندوق الاستثمار والبنك العربي يوقعان اتفاقية لتمويل بناء 3 محطات للطاقة الكهربائية

رام الله / سما /

وقعت شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، مع البنك العربي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتوفير قرض بقيمة 20 مليون دولار، لتمويل بناء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وتتوزع المحطات الثلاث في محافظة أريحا بقدرة 7.5 ميغاواط، ومحافظة طوباس بقدرة 9 ميغاواط، ومحافظة جنين بقدرة 5 ميغاواط.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، بعد توقيع الاتفاقية، أن مساهمة البنك بتوفير هذا القرض ستسرع تنفيذ برنامج نور فلسطين من جهة، وتفتح المجال أمام بنوك ومؤسسات تمويل أخرى لإنجاح كافة عناصر هذا البرنامج من جهة ثانية.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل حاليا على تنفيذ استثمارات ومشاريع ذات تأثير كبير في الاقتصاد، بما يخفض نسبة الكهرباء المستوردة بشكل كبير، ومن بينها برنامج نور فلسطين الذي يعتبر برنامجا متكاملا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن الاتفاقية تشمل إلى جانب بناء 3 محطات للطاقة الشمسية في جنين وأريحا وطوباس، برنامجا يستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح المباني السكنية والعامة والتجارية، وبين أنه جرى مؤخرا توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم العالي لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية.

من جانبه، أكد مدير البنك العربي في فلسطين جمال حوراني، أن توقيع هذه الاتفاقية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاته، يعزز علاقة التعاون الاستراتيجية بين الطرفين لما فيه مصلحة وخدمة للمجتمع والاقتصاد المحلي.

واشار إلى أن البنك لديه القدرة والكفاءة لتمويل المشاريع الكبرى، مؤكدا اهتمام البنك الكبير بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما يتعلق منها بالطاقة المتجددة بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

من جهته، قال مدير عام شركة مصادر عازم بشارة: "يتوقع أن يتم تشغيل أول محطة من هذه المحطات خلال هذا العام الجاري.

وأضاف انه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والهندسية اللازمة لبناء المحطات في كل من طوباس وأريحا، والاتفاقيات اللازمة لربطها بشبكات توزيع الكهرباء.

وأوضح ان المحطات الثلاث ستساهم بتحقيق توفير في فواتير الكهرباء تصل الى 50% على مدار 25 عاما، وخلق فرص عمل والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين.

يذكر أن القرض هو الأكبر في فلسطين لتمويل الطاقة الشمسية، وخطوة أخرى في برنامج "نور فلسطين" الذي تنفذه شركة مصادر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والهادف لتوليد 200 ميغاوط من الكهرباء من الطاقة الشمسية.