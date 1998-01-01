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الخضري: الانقسام الفلسطيني عائق حقيقي لأي إنجاز وطني ويجب إتمام المصالحة

الأربعاء 04 أبريل 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: الانقسام الفلسطيني عائق حقيقي لأي إنجاز وطني ويجب إتمام المصالحة



غزة / سما /

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ضرورة بذل كافة الجهود من المخلصين، وعدم اليأس والاستسلام للواقع الخطير الذي نعيشه من أجل التغلب على كل هذا الواقع الصعب وإنهائه تماما، مهما كانت حدة الخلافات ورغم اتساعها وتراجع المصالحة الفلسطينية.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء على أن تأثير ومخاطر الانقسام يضرب صلب القضية الفلسطينية، وعائق حقيقي لأي إنجاز وطني.

وقال الخضري " الوحدة وتجميع كل القوى صمن شراكة في تحمل المسؤولية، هي صِمَام أمان في طل واقع الاستهداف المتصاعد للقضية الفلسطينية، في أعقاب وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال".

وأضاف " ما تعيشه القضية الفلسطينية من استهداف، حيث الضفة الغربية تعاني جراء جدار الفصل وتقسيمها وعزلها بالاستيطان والحواجز وسلب الاراضي، والقدس بالتهويد والعزل، وغزة بالحصار والعدوان، وفلسطينيي الداخل بالتهديد بالتهجير، كل هذا يتطلب وحده عاجلة تواجه كل هذه التحديات".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت في كل المراحل، قدرته على الصمود، وتجسيد الوحدة الوطنية على أرض الواقع، وهو ما يتطلب من الجميع الارتقاء لتطلعات الشعب في الوحدة والحريّة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وبين الخضري أن تنفيذ الاتفاقيات الموقعة برعاية الشقيقة مصر، هو أقصر الطرق للوصول للوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، داعياً الشقيقة بمصر للإسراع في لم الشمل الفلسطيني.

وقال الخضري "بوحدتنا الوطنية سنكون أقوى، وشعبنا يستحق منا افضل وأكثر مما هو حادث الان، ويجب استثمار صمود شعبنا بوحدتنا".

#جمال الخضري

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