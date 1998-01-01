ليبرمان: التحديات على حدود غزة متنوعة ومعقدة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء إن التحديات على حدود قطاع غزة "معقدة".

وأضاف ليبرمان في تغريدة رداً على زعم الاحتلال إحباط عملية ضد زورق حربي "مجدداً منع الجيش والشاباك عملية إرهابية ضد قواتنا، التحديات على حدود غزة متنوعة ومعقدة، شعب إسرائيلية لديه من يعتمد عليه، آمل هذه المرة ألا يطالب رفاقنا في اليسار فتح تحقيق".

من جانبه هنأ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال والشاباك على قيامهما بإحباط الهجوم البحري الذي خططت له حركة الجهاد الإسلامي قائلا :" ستعمل قوات الجيش على جميع الساحات من أجل حماية "إسرائيل" ومواطنيها.