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التقاه في تل ابيب.. رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس

الأربعاء 04 أبريل 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
التقاه في تل ابيب.. رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأربعاء إن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس مصطفى كامل اجتمع أمس في تل أبيب برئيس جهاز الأمن العام للاحتلال "الشاباك" نداف أرغمان.

وبحسب وسائل اعلام عبرية ، فإن أرغمان نقل عبر كامل رسالة لحركة حماس حذّر فيها من المساس بالجدار الأمني واستمرار الاستفزازات، وأن الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مطلقًا مع أي محاولات للاقتراب من السياج والإضرار به.

ولم تذكر الإذاعة مزيدًا من التفاصيل حول اللقاء الذي جاء بعد ساعات من لقاء جمع اللواء كامل مع الرئيس محمود عباس في رام الله، نقل خلاله "رسالة هامة" من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

#الشاباك #المخابرات المصرية #حماس

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