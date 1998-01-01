جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توزيع خزانات مياه وزراعة اشجار زيتون في خربة طانا

الأربعاء 04 أبريل 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

وزع المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، وضمن فعاليات يوم الأرض الخالد، خزانات مياه على المواطنين في خربة طانا شرق بيت فوريك، فيما تم زراعة اشجار الزيتون في منطقة المحميات بالخربة.

وجرت عملية توزيع أشتال الزيتون وخزانات المياه، بحضور ومشاركة القوى الوطنية وبلدية بيت فوريك، بما يخدم تعزيز صمود المواطنين في خربة طانا التي تتعرض منذ عشرات السنين للمضايقات والهدم ومحاولة لطرد الأهالي من المنطقة التي يدعي الاحتلال أنها مناطق عسكرية وتدريبات. 

ويقيم في خربة طانا 24 عائلة تعيش داخل الكهوف والعرش، وتعتمد على الثروة الحيوانية في معيشتها.

وتوجه المكتب الوطني بنداء لكافة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية لزيارة المنطقة والاضطلاع عن كثب على الأوضاع القاسية التي يعيشها أهالي خربة طانا جراء ممارسات الاحتلال، من هدم واقتلاع وترهيب وتدمير، وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لتعزيز بقائهم وصمودهم في أراضهم ومراعيهم .

#خزانات مياه #زيتون

أخبار ذات صلة

اسعاف- ارشيفية

انتشال جثة مواطن انهارت عليه حفرة في خربة العدس جنوب قطاع غزة

عدنان ابو حسنة

ابو حسنة: تأجيل توزيع شهادات الطلبة الى الثلاثاء المقبل

رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف

سلامة معروف: منع توزيع صحيفة القدس بغزة قيد الدراسة قانونيًا

ازمة كهرباء غزة -ارشيفية

توزيع كهرباء غزة : تحسن في جدول وصل التيار الكهربائي ابتداء من الليلة

كهرباء غزة -ارشيفية

كهرباء غزة: تحسن على جدول توزيع الكهرباء بعد عودة الخطوط المصرية

الحساينة: 97% من مياه غزة غير صالحة للاستخدام والوضع عل شفا كارثة محققة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله

الاحتلال ينشر فيديو يظهر اصابة فلسطيني على حدود غزة

فيديو : عبارات قوية للطفل صاحب كمامة البصل: " لو استشهدت غيري بكمّل

فيديو: أردوغان "يخطف" فتاة من بوتين ليلتقط صورة!

ترامب: سننسحب من سوريا وإذا أرادت السعودية بقاءنا فلتدفع

فيديو.. الملكي يسحق يوفنتوس ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال

عند جدار سجن غزة.. هل نشهد اياما دموية أخرى ؟!

الأخبار الرئيسية

رئيس الشاباك و رئيس المخابرات المصرية

التقاه في تل ابيب.. رئيس الشاباك يسلم رئيس المخابرات المصرية رسالة لحركة حماس

الاحتلال ينشر صورة لـ

فيديو: اعتقال خلية للجهاد ببحر رفح خططت لمهاجمة سفينة اسرائيلية واختطاف من بداخلها

الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي: تصريحات ولي العهد السعودي "انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا و"إسرائيل"

الرئيس واللواء عباس كامل

صحيفة: جهود عربية لتعديل صفقة القرن وضمانات مصرية بتسليم غزة للسلطة

ترامب يهاتف نتنياهو ويؤكد دعمه لأمن اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية