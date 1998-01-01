فيديو.. محمد عساف يشعل مواقع التواصل برقصة دبكة في الشارع!

وكالات / سما /

لم يتمالك الفنان الفلسطيني محمد عساف نفسه، بل نزل بسرعة من السيارة ليشارك فرقة دبكة شعبية رقصها في الشارع.

وفي التفاصيل، وأثناء جولته بالسيارة مع الفنان هشام الهويش خلال استضافته في برنامج Carpool Karaoke، نزل نجم "آراب ايدول" من السيارة بعفوية بعدما رأى فرقة رقص شعبية وهي ترقص على الطريق، وسارع الى مشاركتها حلقة الدبكة ببراعة.

وكانت الحلقة مليئة بالمفاجآت والأسرار التي تحدث عنها عساف للمرّة الأولى، حيث أكد أنه لا يحب تناول الأكل بالشوكة والسكين، موضحاً أنه على الرغم من الشهرة الحالية التي يعيشها إلا أنه يعيش حياته بشكل طبيعي.

وأشار أيضاً إلى أنه يرفض أكل اللحوم الجافة، وأنه مدمن على أكل الجبنة.

وتحدث أيضاً خلال الحلقة عن والدته، مشيراً إلى أنها المرأة الأقرب إلى قلبه، وهو يحب الطبخ الذي تعده.