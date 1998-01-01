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الفنانة السورية "وفاء سالم" تتعرض لنوبة قلبية مفاجئة !

الأربعاء 04 أبريل 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة السورية "وفاء سالم" تتعرض لنوبة قلبية مفاجئة !



وكالات / سما /

تعرضت الفنانة السورية وفاء سالم، والتي تقيم في مصر، لنوبة قلبية مفاجئة أدت إلى نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الكثير من الفحوصات والتحاليل الطبية .

وعلمت "لها" أن حالتها الصحية مستقرة، إلا أن الطبيب المعالج لها طلب منها البقاء بمنزلها لمدة أسبوع وعدم بذل أي مجهود وتأجيل كافة إرتباطاتها الفنية.

وكانت الفنانة كاريمان مهدي أعلنت عبر صفحتها الشخصية على "فايسبوك"، عن تعرض النجمة السورية لأزمة صحية مفاجئة، ونشرت صورة لوفاء من المستشفى.

وكتبت كاريمان: "أرجو الدعاء لحبيبتي وصديقتي الفنانة الجميلة وفاء سالم من كل الأصدقاء ومحبيها؛ حيث إنها تمر بأزمة صحية.. يا رب إن شاء الله تقومي بألف سلامة منها، قلبي وجعني عليكِ إن شاء الله تمر بسلام، من أطيب وأجدع الأصدقاء القريبين لقلبي دايما معايا جنبي في كل خطوات نجاحي وفرحتكِ بابني أول ما ولدته، ربنا يقومك بألف سلامة".

يذكر أن سالم تشارك حالياً في بطولة مسلسلين الأول هو الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، والثاني هو مسلسل "للحب فرصة أخيرة".

#فنانة #وفاء سالم

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