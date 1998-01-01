لماذا يخون الزوج زوجته مع أخرى أقل جمالاً منها؟

وكالات / سما /

كثيرة هي الأسئلة المتعلقة بالخيانة الزوجية والتي تطرحها كل النساء على الإطلاق سواء تلك المتعلقة بالعلامات التي تكشف خيانة الزوج او الأسباب التي تدفعه للبحث عن امرأة أخرى او كيفية التعامل مع خيانة الزوج وغيرها من الأسئلة.

ولكن ثمة سؤال لا شك في أنه يتبادر الى أذهان الكثيرات ولكن قد لا يجدن جوابًا له وهو: لماذا يخون الرجل زوجته مع امرأة أقل منها جمالًا؟ هذه هي الأسباب!

العين بالعين والسن بالسن

المعاملة بالمثل من بين الأسباب التي تدفع الرجل الى البحث عن امرأة أخرى أقل جمالًا من زوجته، فإنّ قامت هي بخيانته او راودته مجرّد شكوك بذلك فسيختار أي امرأة يرّد بواسطتها الصاع صاعين.

البحث عن بديل يلبي احتياجاته في العلاقة الحميمة

أحيانًا وان غابت العلاقة الحميمة عن الزواج او لم تكن تسعد الزوج فهو سيبحث عن أي امرأة أخرى تلبي له هذه الإحتياجات بصرف النظر عن الجمال.

ضعف ثقته بنفسه

لدى انعدام ثقة الرجل بنفسه وعندما لا تشعره زوجته بأنه مرغوب يقدم على خيانتها مع امرأة أقل منها جمالًا كتعويض عن النقص الذي يشعر به ولكي تزداد ثقته بنفسه كذلك.

تكبّر الزوجة وتعاليها عليه

إن كانت الزوجة تتعالى بشكل دائم على زوجها ولا تعامله باحترام وتتفاخر بجمالها امامه فمن الطبيعي أن يبحث عن أخرى لا يجد فيها هذه الصفات التي يكرهها!