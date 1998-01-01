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فيديو.. شرطية ألمانية تكتسح إنستغرام وتحصد أكثر من نصف مليون متابع

الأربعاء 04 أبريل 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. شرطية ألمانية تكتسح إنستغرام وتحصد أكثر من نصف مليون متابع



وكالات / سما /

إذا كنت تعيش في ألمانيا وارتكبت مخالفة ما دفعت الشرطة لإيقافك، فعلى الأرجح أنك ستتمنى أن تقوم ضابطة الشرطة أدرين كوليسزار بذلك.

كوليسزار، أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الشخصية، حيث تجاوز عدد متابعيها على إنستغرام، نصف مليون متابع.

في الوقت الذي لا تكون أدرين البالغة من العمر 33 عاما، تصطاد فيه المجرمين، تتواجد الشرطية الألمانية في صالة الألعاب الرياضية حيث تهتم بلياقتها.

وفي ظل الكلمات التي تسمعها من قبل الآخرين عنها، تصف أدرين نفسها ببساطة أنها إنسانة، لديها مشاعر. وتضيف أنها ليست كاملة أبداً، وأحيانا مختلفة بعض الشيء، مثل كل واحد منا.

وفي هذا "اللقاء" الرسمي بينها وبين الطعام، تعلّق أدرين على الصورة قائلة إنه الحب فقط. كما تؤكد أن الحياة بدون حب لا معنى لها وفارغة، قائلة "ليس كل شيء حول النجاح والمال والأشياء المادية."

أدرين يبدو أنها زارت دبي في ديسمبر / كانون الأول حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام صوراً لها في المدينة الإماراتية، مقابل برج العرب ومنطقة جميرا.

وتوجه كوليسزار النصائح دائما لمتابعيها وتقول: "أحب نفسك وكن فريداً من نوعك." وتضيف: " مهما قالوا، خذ كل شيء كمجاملة وابتسم."

الشرطية الألمانية تقول في إحدى تدويناتها إن "الرياضة ليست الشيء الأكثر أهمية في الحياة، لكنها تضيف أنها لا تستطيع تخيل العالم بدونها." فماذا عنكم؟

#شرطية

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