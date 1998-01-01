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الحب قد لا يطرق باب سيلين ديون مجددا !

الأربعاء 04 أبريل 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحب قد لا يطرق باب سيلين ديون مجددا !



وكالات / سما /

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن المغنية العالمية، سيلين ديون، التي فقدت زوجها رينيه أنجيليل قبل نحو عامين، قد لا تقدم أبدا على مواعدة أي شخص آخر في المستقبل.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن المغنية الكندية، التي اشتهرت بتقديم أغنية فيلم "تايتانيك" والتي تحمل اسم "ماي هارت ويل جو أون"، لا تعتقد أنها ستجد الحب مجددا بعد قصة حبها القوية مع زوجها الراحل.

وكان المنتج الموسيقي رينيه أنجليل، الذي تزوج من سيلين 50/ عاما/ في 1994، توفي في كانون ثان/يناير عام 2016، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد أن خسر معركته أمام سرطان الحنجرة.

ونقل الموقع الالكتروني عن أحد المصادر قوله عن سيلين: "كان زوجها حب حياتها، ومازال والعيش بدونه مؤلما جدا بالنسبة لها"، مضيفا أن المغنية الشهيرة "محافظة جداً وليست مستعدة (للارتباط) حتى الآن، ولن تكون مستعدة أبداً".

وأضاف أن سيلين "تتحدث عن حب حياتها كثيرا، وما زالت تعتقد أنه (رينيه) معها دائما، بطرق شتى"، مؤكدا أنها "تعتقد أنها لا يمكنها أن تقع في الحب مجددا أبدا بعد قدر الحب الذي أحبته لرينيه".

وكانت سيلين قررت مؤخرا إلغاء عروض غنائية كانت مقررة لها على مدار ثلاثة أسابيع في لاس فيجاس، خلال الفترة بين 27 آذار/مارس و18 نيسان/إبريل، لإجراء عملية جراحية لتصحيح مشكلة في أذنها.

ومن المتوقع أن تستأنف سيلين عروضها في 22 من أيار/مايو المقبل.

#الحب #سيلين ديون

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