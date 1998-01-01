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الجالية الفلسطينية في أوكرانيا تحيي ذكرى يوم الأرض تحت شعار كلنا مع غزة

الأربعاء 04 أبريل 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات / سما /

أحيت الجالية الفلسطينية في اوكرانيا ذكرى يوم الارض الخالد الخالد، والذي يعتبر حدثا بارزا ومنبرا هاما لشرح معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته أمام المجتمع الأوكراني ، فمنذ زمن الإتحاد السوفياتي السابق دأبت الجاليات الفلسطينية وإتحاد الطلبة الفلسطيني ومختلف المؤسسات الفلسطينية على إحياء تلك الذكرى .

واليوم تأخذ مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا ، زمام المبادرة ، وتحيي تلك الفعالية وذلك بمبادرة من الجالية الفلسطينية بالمدينة وجمعية الصداقة الفلسطينية  الأوكرانية وكذلك منطمة الدرع العالمية . حيث تمت تلك الفعالية بمشاركة العديد من المتضامنين الأوكرانيين ورؤساء وممثلي الجاليات الصديقة في المدينة .

السيد وليد حسين (أبوخالد) ألقى كلمة الجالية الفلسطينية في مدينة أوديسا ، فيما القى السيد عبد شاكر الجبور كلمة جمعية الصداقة و السيد صالح ظاهر كلمة منظمة الدرع ، حيث وجهوا برقية تضامن للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع ، معبرين عن تضامنهم امام مايواجهة الشعب الفلسطيني من سلطات الإحتلال. كما القي العديد من الضيوف كلمات تضامن مع الشعب الفلسطيني تؤكد على دعمه وحقه بالعودة و الإستقلال .

#الجالية الفلسطينية #يوم الأرض

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