الجالية الفلسطينية في أوكرانيا تحيي ذكرى يوم الأرض تحت شعار كلنا مع غزة

أحيت الجالية الفلسطينية في اوكرانيا ذكرى يوم الارض الخالد الخالد، والذي يعتبر حدثا بارزا ومنبرا هاما لشرح معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته أمام المجتمع الأوكراني ، فمنذ زمن الإتحاد السوفياتي السابق دأبت الجاليات الفلسطينية وإتحاد الطلبة الفلسطيني ومختلف المؤسسات الفلسطينية على إحياء تلك الذكرى .

واليوم تأخذ مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا ، زمام المبادرة ، وتحيي تلك الفعالية وذلك بمبادرة من الجالية الفلسطينية بالمدينة وجمعية الصداقة الفلسطينية الأوكرانية وكذلك منطمة الدرع العالمية . حيث تمت تلك الفعالية بمشاركة العديد من المتضامنين الأوكرانيين ورؤساء وممثلي الجاليات الصديقة في المدينة .

السيد وليد حسين (أبوخالد) ألقى كلمة الجالية الفلسطينية في مدينة أوديسا ، فيما القى السيد عبد شاكر الجبور كلمة جمعية الصداقة و السيد صالح ظاهر كلمة منظمة الدرع ، حيث وجهوا برقية تضامن للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع ، معبرين عن تضامنهم امام مايواجهة الشعب الفلسطيني من سلطات الإحتلال. كما القي العديد من الضيوف كلمات تضامن مع الشعب الفلسطيني تؤكد على دعمه وحقه بالعودة و الإستقلال .