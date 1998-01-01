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قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من الضفة الغربية

الأربعاء 04 أبريل 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، تسعة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في محافظات مختلفة بالضفة الغربية. 

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له بالخصوص، إن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة أريحا، وهم: صالح محمد ابو شرار، وأسامة عيسى هديب، ومحمد خالد صافي، فيما اُعتقل مواطنان من محافظة رام الله، وهما: فتحي حمد الله عرار (22 عاماً) من بلدة قراوة بني زيد، ومحمد حسن عليان من مخيم الجلزون.

ومن محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال كريم أحمد العمور، كما اُعتقلت مهند محمود الوحش من محافظة بيت لحم، وأوس محمد حصري (24 عاماً) من محافظة طولكرم، ورشدي القيم (20 عاماً) من محافظة نابلس.

#قوات الاحتلال

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