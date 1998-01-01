وحدة الشكاوي في بلدية غزة تتلقى 467 شكوى خلال مارس الماضي

غزة / سما /

أعلنت وحدة المعلومات والشكاوي في دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة أنها تلقت خلال العام المنصرم شهر آذار / مارس الماضي عبر بوابات التواصل الإلكترونية نحو ( 467 ) شكوى من المواطنين تتعلق بخدمات البلدية المختلفة .

وأفادت الوحدة في تقرير الشكاوي السنوي أن تم الاستجابة لنحو ( 341) شكوى منها بنسبة ( 73% ) و يجري حاليا متابعة باقي الشكاوي الأخرى وسيتم إفادة المواطنين بالردود فور تقليها من إدارات البلدية المختلفة .

وأوضحت أن الشكاوي توزعت على قطاعات مختلفة كالصرف الصحي والمياه والنظافة والطرق والتنظيم وقطاعات أخرى وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعلام المواطنين بالردود فور تلقيها من الإدارة المختلفة .

وبينت أن شكاوي المياه احتلت المرتبة الأولى بعدد ( 175) شكوى بنسبة ( 37% ) فيما احتلت شكاوي الصرف الصحي المرتبة الثانية من إجمالي عدد الشكاوي وبلغت (81) شكوى بنسبة بلغت (17% )، فيما جاءت شكاوي الصحة والبيئة وقطاع النظافة في المرتبة الثالثة وبلغت ( 76) شكوى بنسبة (16 %) ، وبلغ عدد شكاوي الطرق (58) شكوى بنسبة ( 12% )، و بلغ عدد شكاوي التنظيم (38) شكوى، وبلغ عدد شكاوي الإنارة وقطاعات أخرى (35) شكوى.

وكانت بلدية غزة قد استحدثت وحدة المعلومات والشكاوي لتسهيل عملية تقديم الشكاوي والاستفسارات ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها ضمن جهودها لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين في المدينة .

وتستقبل وحدة المعلومات والشكاوي استفسارات المواطنين وشكاويهم على بوابات التواصل الإلكترونية وهي: صفحة بلدية غزة على برنامج التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، وموقع البلدية على الانترنت، وتطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية، والرقم 115، وبرنامج المحادثات " واتس آب " على الرقم 00970599815600 .