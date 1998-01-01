فيديو: اعتقال خلية للجهاد ببحر رفح خططت لمهاجمة سفينة اسرائيلية واختطاف من بداخلها

غزة / سما /

ادعى الشاباك وجيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، أنه احبط مخططا لاستهداف زورق تابع للبحرية الاسرائيلية في عرض بحر قطاع غزة.

وقالت وسائل اعلام عبرية:" إن الجيش اعتقل 10 نشطاء من الجهاد الاسلامي من على قارب في بحر رفح الشهر الماضي حيث كانوا يخططون لهجوم تفجيري بواسطة مركب ضد الزوارق الحربية".



وبتوجيهات من حركة الجهاد الإسلامي، وفق التحقيقات التي نشرها الشاباك كانوا يخططون لاستخدام قارب صيد بغرض خداع سفينة تابعة للبحرية الاسرائيلية، وكان من المفترض أن يطلق زورق آخر صاروخًا مضادًا للدبابات على السفينة الاسرائيلية ويقترب قارب ثالث من السفينة من اجل اختطاف جنود بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين.



وبحسب الشبهات فإن احد المشتبهين هو ناشط في حركة الجهاد الإسلامي، ولعب دورا في التخطيط لعملية ضد عدة زوارق لسلاح البحرية".



