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الجهاد الاسلامي: تصريحات ولي العهد السعودي "انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا و"إسرائيل"

الأربعاء 04 أبريل 2018 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: تصريحات ولي العهد السعودي "انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا و"إسرائيل"



غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، على أن حق الشعب الفلسطيني في فلسطين حق مطلق وليس نسبي، رافضةً تصريحات ولي العهد السعودي بشأن حق اليهود في أرض فلسطين.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل أشار خلالها إلى حق الإسرائيليين في أن يكون لهم أرض خاصة بهم.

وقال داوود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي:"تصريحات ولي العهد السعودي لصحيفة "the atlantic" الأمريكية ، مستنكرة ومرفوضة ، وهي انحدار وتهافت خطير لإرضاء أمريكا و"إسرائيل" على حساب الحقوق والثوابت العربية والإسلامية. وتدلل على جهل واضح بحقائق التاريخ وطبيعة الصراع.

وشدد شهاب على أن حق شعبنا في فلسطين حق مطلق وليس نسبي ، وهو حق لا يقبل التجزئة ولا المساومة.

وعَدَ شهاب الاعتراف بالكيان "الإسرائيلي" باطل وغير شرعي، وأن المواقف التي تعترف بهذا الكيان الاستعماري الاحتلالي لا تمثل مجموع الأمة وهي مواقف باطلة ومرفوضة ولا تعبر عن إرادة الأمة، مؤكداً أن الاعتراف بالكيان الغاصب يعد تهديداً لهوية الأمة الثقافية وهو مقدمة لتفتيت دولها وكياناتها وإعادة المنطقة كـ"شرق أوسط جديد".

وأكد شهاب، على أن حركات المقاومة والتحرير التي تواجه العدو الصهيوني وتتصدى لسياساته تمثل الأمة وتحظى بتأييد ودعم شعوبها وهي التعبير الأصيل عن نبضها.

#الجهاد الاسلامي #بن سلمان #فلسطين

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