طاقم طبى بمجمع ناصر ينقذ حياة خمسينى بعد انفجار الاثنا عشر بالمنظار الجراحى

غزة / سما /

نجح فريق طبى برئاسة د.أيمن أبو عبيد استشارى الجراحة العامة بمجمع ناصر الطبى فى انقاذ حياة مريض خمسينى بعد حدوث انفجار لديه فى الاثنا عشر.

و يوضح د. أبو عبيد أن المريض كان يعانى على مدار يومين ماضيين من ألام فى البطن و قىء مستمر ,و بعد اجراء الفحوصات المخبرية و صور الاشعة و الفحص الاكلينيكى تبين وجود قرحة مزمنة فى الامعاء أدت الى انفجار الاثنا عشر بشكل مفاجىء .

و يضيف:"تم ادخال المريض بشكل عاجل لاجراء عملية له عن طريق المنظار الجراحى حيث تم اصلاح الانفجار داخل الاثنا عشر و عمل رقعة له , حيث استمرت على مدار ساعة و نصف. و بعد المتابعة و العلاج تمكن المريض من استعادة العلامات الحيوية و اختفت جميع الالام و الاعراض التى كان يعانى منها قبل العملية.

و اعتبر د.أبو عبيد أن هذه العملية من العمليات الصعبة و تحتاج لمهارة عالية لاجرائها على مستوى قطاع غزة.