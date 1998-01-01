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طاقم طبى بمجمع ناصر ينقذ حياة خمسينى بعد انفجار الاثنا عشر بالمنظار الجراحى

الأربعاء 04 أبريل 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طاقم طبى بمجمع ناصر ينقذ حياة خمسينى بعد انفجار الاثنا عشر بالمنظار الجراحى



غزة / سما /

نجح فريق طبى برئاسة د.أيمن أبو عبيد استشارى الجراحة العامة بمجمع ناصر الطبى فى انقاذ حياة مريض خمسينى بعد حدوث انفجار لديه فى الاثنا عشر.

و يوضح د. أبو عبيد أن المريض كان يعانى على مدار يومين ماضيين من ألام فى البطن و قىء مستمر ,و بعد اجراء الفحوصات المخبرية و صور الاشعة و الفحص الاكلينيكى تبين وجود قرحة مزمنة فى الامعاء أدت الى انفجار الاثنا عشر بشكل مفاجىء .

و يضيف:"تم ادخال المريض بشكل عاجل لاجراء عملية له عن طريق المنظار الجراحى حيث تم اصلاح الانفجار داخل الاثنا عشر و عمل رقعة له , حيث استمرت على مدار ساعة و نصف. و بعد المتابعة و العلاج تمكن المريض من استعادة العلامات الحيوية و اختفت جميع الالام و الاعراض التى كان يعانى منها قبل العملية.

و اعتبر د.أبو عبيد أن هذه العملية من العمليات الصعبة و تحتاج لمهارة عالية لاجرائها على مستوى قطاع غزة.

#طاقم طبى

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