هيئة الأسرى: نقل الأسير المضرب عن الطعام مصعب الهندي إلى معتقل "إيشل"

رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال قامت بنقل الأسير المضرب عن الطعام مصعب توفيق الهندي (28 عاماً)، من معتقل "عسقلان" إلى معتقل "إيشل".

وأوضح عجوة أن الأسير الهندي وهو من قرية تل قضاء نابلس، يخوض إضراباً عن الطعام منذ 25 يوماً احتجاجاً على مواصلة اعتقاله الإداري لأكثر من عام.

وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قراراً بعزله منذ اعلانه الاضراب عن الطعام، وحرمانه من زيارة العائلة والكانتينا لمدة شهرين، منوهاً الى أن الأسير فقد من وزنه 9 كغم حتى الآن .

ولفت عجوة إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تنتهج مختلف أصناف التنكيل بحق الأسرى وخاصة المضربين منهم، ولعل أحد أشكال التنكيل التي تُمارسها تتمثل في سياسة النقل التعسفي عبر "البوسطة"، وذلك بهدف انهاك وارهاق الأسير المضرب عن الطعام.

يذكر أن الأسير الهندي اعتقل بتاريخ 2017/3/15، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال اداري متلاحقه ينتهي أخرها بتاريخ 2018/5/12.