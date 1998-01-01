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فيديو: أردوغان "يخطف" فتاة من بوتين ليلتقط صورة!

الأربعاء 04 أبريل 2018 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: أردوغان "يخطف" فتاة من بوتين ليلتقط صورة!



انقرة / وكالات /

نتبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء التقاط صورة جماعية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة إلى أن جميع من يقف إلى جانبه من الرجال فيما اصطفت ثلاث نساء إلى جانب ضيفه.

 
ويبدو أن هذا الأمر لم يرق لأردوغان فطلب من إحدى الشابات اللائي وقفن إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تقف إلى جانبه لإضفاء بعض التوازن إلى الصورة، ففعلت.

وتعد زيارة بوتين إلى تركيا والتي تستغرق يومين الرحلة الخارجية الأولى للزعيم الروسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، ما لفت إليه أردوغان حيث رأى خلال مؤتمر صحفي عقد بعد مباحثات الجانبين، أن اختيار بوتين لبلاده لأول زيارة يعكس مستوى العلاقات بين موسكو وأنقرة.

بالمقابل، أكد الرئيس الروسي فاديمير بوتين عدم وجود أية عوامل استفزازية وسلبية في العلاقات بين روسيا وتركيا يمكن أن تحبط المشاريع المشتركة، بما في ذلك محطة "أكويو" لتوليد الطاقة النووية، وخط الغاز "السيل التركي".

#أردوغان #بوتين #فتاة

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