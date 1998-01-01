"الشاباك" يعارض بشدة اقامة جزيرة صناعية في غزة

وكالات / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلية أن جهاز الأمن العام "الشاباك" من أشد المعارضين لاقتراح وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس اقامة جزيرة صناعية قبالة شواطئ غزة.

وذكرت الاذاعة أن الطرف الذي يعارض بشدة الخطة هو جهاز "الشاباك"؛ " خشية من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر الجزيرة، رغم أن الخطة تشمل وجود مراقبة دولية هناك".

وبررّ الشاباك أن هناك محاولات عديدة تجري لتهريب بعض الأدوات عبر معبر "كارم ابو سالم"، " فكيف سيكون الحال عبر هذه الجزيرة؛ بالطبع سيتم فقد السيطرة تماما على الأمن هناك"، بحسب الاذاعة.

وكان كاتس قد تقدم بمقترح يتضمن اقامة جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ قطاع غزة بعد العدوان الاخير على قطاع غزة.

ترجمة "الرسالة نت"