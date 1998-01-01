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حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة المحتلة.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اقتحمت منطقة رأس العين في نابلس وداهمت بناية في محيط مقر شركة كهرباء الشمال واعتقلت الشاب رشدي القيم فيما اندلعت مواجهات في شارع عمان اثناء انسحاب القوة الاحتلالية.

من جانب متصل، افرجت سلطات الاحتلال فجر اليوم عن الشابين جمال قادوس وأحمد فقيه الذين اعتقلتهما من قرية عراق بورين جنوب نابلس مساء امس، علما بان الشاب قادوس من ذوي الاحتياجات الخاصة و يعاني من مشكلة حركية من صغره ولا يستطيع الركض او القاء الحجارة .

وداهمت دوريات الاحتلال فجر اليوم بلدة صرة غرب نابلس وسط اطلاق قنابل الصوت بكثافة.

كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت محمد حسن عليان.

وتعرضت منطقة "أم ركبة" في بلدة الخضر جنوب بيت لحم لاقتحام جنود الاحتلال، وتم اعتقال مهند محمود الوحس من البلدة.

ومن اريحا اعتقلت ذات القوات صالح ابو شرار، واسامة عيسى هديب من مخيم عين السلطان.

#اعتقال #الاحتلال

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