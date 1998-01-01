جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلامي قطري لمحمد بن سلمان: وماذا عن حق اليهود في السعودية؟

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامي قطري لمحمد بن سلمان: وماذا عن حق اليهود في السعودية؟



وكالات / سما /

بعد ساعات من حديثه عن “حق اليهود” في وطن خاص بهم، تساءل إعلامي قطري “هل كان ولي العهد السعودي يتحدث عن حق اليهود في بلاده”، على اعتبار أنه لا يحق له الحديث عن فلسطين المحتلة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتبر في حديث لمجلة “ذا أتلانتيك” أنه يحق لليهود العيش في وطن خاص بهم، مشيرا إلى أنه السعودية ليس لديها أي مشكلة مع اليهود فـ”النبي محمد تزوج امرأة يهودية”.

ودون الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحق على حسابه في موقع تويتر “سؤال بريء: هل يقصد ابن سلمان حق يهود بني قريظة أم حق يهود بني النضير في أرضهم (طالما أنه لا يحق له الحديث عن فلسطين المحتلة) ؟ أم أنه لا يعتبر ليهود “يثرب” حق في أرضهم لأنهم موجودين فعلاً فيها الآن و”يحكمونها”؟

وتناول الإعلامي القطري في تغريدة أخرؤى اتهام بن سلمان “الإخوان” بقتل ملك السعودية فيصل، رغم ان الموثق ان فردا من عائلة آل سعود هو اذي قام بالعملية، و نشر صورة لصحيفة “عاظ” السعودية، التي أبرزت الموضوع!.

كما أعاد نشر تغريدة لصورة قديمة لصحيفة سعودية يشيد فيها الملك المغتال بـ”الإخوان”، عكس رواية بن سلمان.

#محمد بن سلمان

أخبار ذات صلة

معبر رفح

وفد إعلامي يغادر غزة غدا إلى مصر .. وترتيبات لترميم معبر رفح

شاهد كيف تحولت كتائب القسام إلى جيش.. وماذا فعلت لإخافة الاحتلال ؟!

المشهراوي والأحمد

من لقاءات القاهرة.. مصادفة بين المشهراوي والأحمد.. وماذا قال الأخير للعاروري على الإفطار؟

مشعل و امير قطر

سفير قطري : حماس حركة مقاومة شرعية مثل الثورة الجزائرية المباركة

إعلامي جزائري - حفيظ دراجي

إعلامي جزائري لمغردِين سعوديين : إذا كان الشعب الفلسطيني إرهابياً فأنا منه

الاونروا

بماذا وصفت واشنطن خطاب الرئيس عباس وماذا قالت عن تقليصات الاونروا ؟

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

إلى ذلك الزعيم العربي ... اليهود طائفة وليسوا " شعب "..ناصر اللحام

فيديو.. فلبينية تحتجز طفلا سعوديًا في الغرفة وتحمل سكيناً لقتله!

ترامب: سننسحب من سوريا وإذا أرادت السعودية بقاءنا فلتدفع

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

فيديو.. الملكي يسحق يوفنتوس ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال

"صافيناز" متهمة بإزدراء الأديان.. و ترد: "هيدا مش حجاب"!

الأخبار الرئيسية

ترامب يهاتف نتنياهو ويأكد دعمه لأمن اسرائيل

"هاكرز" من غزة يخترقون سلسلة من المواقع الإسرائيلية

الملك سلمان يؤكد دعمه للفلسطينيين بعد تصريحات ولي العهد

استشهاد المواطن احمد عرفة ٢٥ عاما شرق البريج برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

الرئيس عباس وعباس كامل

الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله

الاتصالات الفلسطينية