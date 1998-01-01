إعلامي قطري لمحمد بن سلمان: وماذا عن حق اليهود في السعودية؟

وكالات / سما /

بعد ساعات من حديثه عن “حق اليهود” في وطن خاص بهم، تساءل إعلامي قطري “هل كان ولي العهد السعودي يتحدث عن حق اليهود في بلاده”، على اعتبار أنه لا يحق له الحديث عن فلسطين المحتلة.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعتبر في حديث لمجلة “ذا أتلانتيك” أنه يحق لليهود العيش في وطن خاص بهم، مشيرا إلى أنه السعودية ليس لديها أي مشكلة مع اليهود فـ”النبي محمد تزوج امرأة يهودية”.

ودون الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحق على حسابه في موقع تويتر “سؤال بريء: هل يقصد ابن سلمان حق يهود بني قريظة أم حق يهود بني النضير في أرضهم (طالما أنه لا يحق له الحديث عن فلسطين المحتلة) ؟ أم أنه لا يعتبر ليهود “يثرب” حق في أرضهم لأنهم موجودين فعلاً فيها الآن و”يحكمونها”؟

وتناول الإعلامي القطري في تغريدة أخرؤى اتهام بن سلمان “الإخوان” بقتل ملك السعودية فيصل، رغم ان الموثق ان فردا من عائلة آل سعود هو اذي قام بالعملية، و نشر صورة لصحيفة “عاظ” السعودية، التي أبرزت الموضوع!.

كما أعاد نشر تغريدة لصورة قديمة لصحيفة سعودية يشيد فيها الملك المغتال بـ”الإخوان”، عكس رواية بن سلمان.