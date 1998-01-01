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أعمال توسع استيطانية جديدة شرق قلقيلية

الأربعاء 04 أبريل 2018 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

نفذت قوات الاحتلال ، أمس الثلاثاء، حملة واسعة لتفجير ألغام أرضية في أراض محاذية لتجمع "كرني شمرون" الاستيطاني شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، في إطار عمليات توسع استيطاني.

وقالت القناة العبرية الثانية: إن "هيئة إزالة الألغام الأرضية شرعت في عملية تطهير حقل ألغام بالقرب من مستوطنة كارني شمرون شرق قلقيلية، وسمع دوي انفجار قوي نتيجة لذلك".

وجاء تفجير الألغام تمهيداً لإخلاء المنطقة وتجهيزها لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة، بحسب القناة، التي نقلت عن نائب وزير الحرب قوله: "أعددنا الأرض لبناء مساكن لمليون مستوطن في الضفة".

يذكر أن الاستيطان في الضفة الغربية يشهد تمدداً غير مسبوق، بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

#الاحتلال #الاستيطان

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