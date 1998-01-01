جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"لأن الجدول مزدحم" ترامب يؤجل قمة كانت مقررة مع قادة الخليج

الأربعاء 04 أبريل 2018 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لأن الجدول مزدحم" ترامب يؤجل قمة كانت مقررة مع قادة الخليج



وكالات / سما /

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستؤخر موعد قمة كان من المقرر عقدها هذا الربيع مع زعماء دول الخليج العربية، حتى شهر أيلول /سبتمبر القادم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من المسؤولين، قولهم إن قرار تأجيل قمة مايو، مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولا دبلوماسيا مزدحما، وحقيقة أن الرئيس ترامب بلا وزير للخارجية لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية الحالي مايك بومبيو في المنصب.

بيد أن مصادر أخرى أبلغت الوكالة، أن التأجيل إشارة أيضا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف المرير بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وقال مسؤول أمريكي آخر لـ "رويترز" اشترط عدم نشر اسمه، تعليقا على التأجيل: "هذا قرارنا بشكل كامل"، موضحا "لدينا جدول مزدحم للغاية في مايو".

ووفقا لمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، فإن التأخير لا يرتبط بالتوتر بشأن قطر مضيفة أن "الرئيس ترامب ملتزم بحل النزاع الخليجي هذا الشهر".

ووفقا لمسؤول أميركي كبير، فقد صرح بأنه جرى بحث القمة خلال زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن إنه كان هناك اتفاق على أن من الأفضل تأجيلها إلى ما بعد شهر رمضان الذي ينتهي في منتصف يونيو، مضيفا: "سنرى ما سيحدث من الآن وحتى ذلك الحين، لكن بناء على المناقشات التي جرت حتى اليوم من الصعب التفاؤل بحدوث تقارب".

#ترامب #قمة #الخليج

أخبار ذات صلة

بن سلمان وترامب

رغم التنديد تدفع سراً "صفقة ترامب".. بن سلمان لعباس: "كن صبورًا سوف تسمع أخبارًا جيدة "

محمد بن سلمان وترامب - ارشيف

صحيفة"انترسيبت" : هذا دور ترامب في إطاحة ابن سلمان بابن نايف

ترامب ومحمد بن سلمان - ارشيف

ترامب في كتاب جديد: "هندسنا انقلابا في السعودية ووضعنا رجلنا في القمة"

تركي الفيصل خلال المؤتمر

تركي الفيصل يتحدث عن "كواليس" واشنطن والرياض قبل إعلان قرار ترامب حول القدس

"حنا سعوديين ونحب سلمان".. "رنّة" لعملاء "موبايلي" في المملكة

الوليد بن طلال

صور وفيديو.. الوليد بن طلال يستأنف عمله في "المملكة القابضة" ويزور "الأمير النائم"

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

إلى ذلك الزعيم العربي ... اليهود طائفة وليسوا " شعب "..ناصر اللحام

فيديو.. فلبينية تحتجز طفلا سعوديًا في الغرفة وتحمل سكيناً لقتله!

ترامب: سننسحب من سوريا وإذا أرادت السعودية بقاءنا فلتدفع

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

فيديو.. الملكي يسحق يوفنتوس ويضع قدماً في نصف نهائي الأبطال

"صافيناز" متهمة بإزدراء الأديان.. و ترد: "هيدا مش حجاب"!

الأخبار الرئيسية

ترامب يهاتف نتنياهو ويأكد دعمه لأمن اسرائيل

"هاكرز" من غزة يخترقون سلسلة من المواقع الإسرائيلية

الملك سلمان يؤكد دعمه للفلسطينيين بعد تصريحات ولي العهد

استشهاد المواطن احمد عرفة ٢٥ عاما شرق البريج برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

الرئيس عباس وعباس كامل

الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله

الاتصالات الفلسطينية