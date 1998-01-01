اطلاق نار على مقر "يوتيوب" في كاليفورنيا

وكالات / سما /

أعلنت شرطة مدينة سان برونو في ولاية كاليفورنيا العثور على جثة امرأة يشتبه في أنها وراء حادث إطلاق النار في مقر شركة "يوتيوب" الرئيسي في المدينة، والذي أسفر عن سقوط عدة جرحى.

وقال الضابط إد باربريني من شرطة مدينة سان برونو إن المؤشرات الأولية تقول إن المشتبه فيها أطلقت النار على نفسها.

وأضاف الضابط أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، مشيرا إلى أن الشرطة تواصل عمليات البحث في محيط وداخل مبنى الشركة.

ولم يتم الكشف بعد عن الأسباب وراء إطلاق النار أو هوية المشتبه فيها.

ونشرت الشرطة، في وقت سابق، تحذيرا في موقع "تويتر"، طالبت فيه بالابتعاد عن المنطقة التي تقع فيها شركة YouTube، التي تملكها شركة Alphabet Inc في Google

من جهتها، أعلن مستشفى سان فرانسسكو العام، استقباله 3 مصابين في حادث إطلاق النار، أحدهم في حالة حرجة، فيما أكدت وسائل إعلام أن مستشفى "ستانفورد" استقبل 5 جرحى على الأقل.