الطقس: إرتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت الارصاد الفلسطينية الرسمية بان يكون الجو صافياً الى غائم جزئي و مغبرأ احياناً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط احياناً السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا ودافئة نسبياً، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط احياناً السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2018/04/05: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبراً ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2018/04/06: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .