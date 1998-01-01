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فيديو : صاحب كمامة البصل: " لو استشهدت غيري بكمّل

الثلاثاء 03 أبريل 2018 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : صاحب كمامة البصل: " لو استشهدت غيري بكمّل



غزة / سما /

لقي الطفل محمد عياش احتفاء كبيرا من الفلسطينيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صورته وهو يضع على وجهه كمامة داخلها بصلة أثناء مشاركته بمسيرة العودة الكبرى. 

وقال محمد في لقاء  على فضائية الجزيرة إنه لا يخشى جنود الاحتلال.

وأوضح الطفل أنه استلهم فكرة كمامة البصل للتغلب على الغاز المدمع من الحكايات التي كان والده يرويها له عن مشاركته في الانتفاضة الأولى.

وأضاف محمد أنه خرج للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة يوم الجمعة الماضي لاستعادة أرضه وأرض أجداده وذكريات عائلته، وقال إنه لا يخاف جنود الاحتلال على الرغم من أسلحتهم وقناصتهم. ووصف أولئك الجنود بالجبناء الذين ليس لهم حق في أرض فلسطين.

#كمامة البصل #طفل #غزة

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