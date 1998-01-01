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هنية يهاتف أمير قطر لبحث أحداث قطاع غزة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف أمير قطر لبحث أحداث قطاع غزة



غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، تميم بن حمد أمير دولة قطر، وبحثا أحداث مسيرة العودة الكبرى والأوضاع الصعبة في قطاع غزة.

وذكر مكتب هنية، أنه دار بينهما نقاشاً معمقاً حول السلوك الإسرائيلي في التعامل مع مسيرة العودة وارتقاء هذا العدد من الشهداء والجرحى وآخرهم الشهيد احمد عرفة، في حين ان هذه الفعاليات والمسيرة تأتي في إطار العمل السلمي الحضاري لكسر الحصار على طريق العودة.

وأشار رئيس الحركة إلى أن مسيرات العودة تأتي في إطار عمل فلسطيني موحد وضمن اهداف موحدة تحظى بإجماع وطني فلسطيني. 

وجرى استعراض الخطوات الممكنة والمتاحة التي يمكن التحرك من خلالها لمواجهة المجزرة الإسرائيلية. 

وشدد هنية على استمرارية هذه المسيرة رغم القمع الإسرائيلي، وقال: "شعبنا عظيم ومقدام وشجاع ولا يمكن ان تهزمه الالة العسكرية الإسرائيلية، وهو شعب متفاعل مع حق العودة في كل أماكن تواجده في قطاع غزة والضفة والقدس والأرض المحتلة عام 1948 وفي الشتات ويؤكد ان القدس عاصمة لفلسطين".

من جانبه أكد أمير قطر على مواقف قطر الثابتة تجاه الحقوق الفلسطينية، معبراً عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني والأهل في غزة.

ودعا بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً انه سوف يكلف الدبلوماسية القطرية ووزارة الخارجية الى التحرك مع الأطراف المعنية والعمل عبر الجمعية العامة او حتى إعادة بحث القضية من جديد في مجلس الأمن.

#هنية #أمير قطر

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