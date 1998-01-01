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حزب الشعب يستهجن تصريحات مشعل حول الغزو التركي لعفرين

الثلاثاء 03 أبريل 2018 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب يستهجن تصريحات مشعل حول الغزو التركي لعفرين



وكالات

استهجن حزب الشعب الفلسطيني التصريحات التي أدلى بها رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، والتي اعتبر فيها الغزو التركي لمنطقة عفرين السورية "نصراَ".

وأكد الحزب في تصريح صحفي، وصل وطن للأنباء، الثلاثاء، "أن أي غزو أجنبي لأي أراضَ عربية، هو مساس واعتداء على سيادتها واستهداف لمقدراتها"، مشدداَ على خطورة ان ينبري أي قائد فلسطيني كان للتعبير عن دعمه لمثل هذه الاعتداءات التي تشكل مساَ بالمصالح الوطنية العليا لأي دولة عربية مستهدفة.

وأوضح الحزب أن "تصريحات مشعل ودعمه لمثل هذا الغزو، لا تستقيم مع مضمون كفاح شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، بل أنها تبدو وكأنها تشريعاَ لمنطق الغزو والاستعمار والاحتلال، وهي استجلاباَ لمعاناة قد تطال أبناء شعبنا المقيمين في سورية ".

وفيما جدد حزب الشعب إدانته الشديدة للغزو التركي لمنطقة عفرين السورية، أكد على رفض أية مواقف داعمة لهذا الغزو من قبل أي طرف كان، معرباَ عن "تمنياته بالسلامة للأشقاء السوريين في جميع أنحاء الأراضي السورية". كما أعرب الحزب عن أمله بإنتهاء مأساتهم في القريب العاجل، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية وتكريس السيادة الوطنية على كل شبراَ فيها.

وأضاف الحزب، يقول: إن سورية التي وقفت دوماَ إلى جانب شعبنا وقضيته الوطنية العادلة، تستوجب الوفاء منا كفلسطينيين بكل الدعم والمناصرة لحماية أراضيها وصيانة وحدتها وسيادتها الوطنية ومصالح شعبها.

وختم الحزب تصريحه معبراَ عن أمله في أن "يتمكن الأشقاء السوريين من تجاوز محنتهم في أقرب وقت، والتقدم على طريق بناء سورية على أسس ديمقراطية تضمن لجميع أبنائها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية".

#حزب الشعب #عفرين #مشعل

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