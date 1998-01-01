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الملك سلمان يؤكد دعمه للفلسطينيين بعد تصريحات ولي العهد

الثلاثاء 03 أبريل 2018 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يؤكد دعمه للفلسطينيين بعد تصريحات ولي العهد



وكالات / سما /

أكد العاهل السعودي الملك سلمان دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية بعد تصريحات أدلى بها ابنه ولي عهده أقر فيها بحق الإسرائيليين في العيش في سلام على أرضهم .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الملك تأكيده على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين جرى بعد أن قتلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا الأسبوع الماضي خلال مظاهرات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأضافت الوكالة نقلا عن الملك أنه أكد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس“.

ولم يشر التقرير إلى تصريحات محمد بن سلمان في مقابلة نشرتها يوم الاثنين مجلة (ذا أتلانتيك) الأمريكية قوله ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن للشعب اليهودي حقا في دولة ولو في جزء من أرض أسلافه ”أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في أن يكون لهم أرض خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية“.

#الملك سلمان

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