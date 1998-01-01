جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: الاحتلال يمنع دخول غير اليهود للحرم الابراهيمي

الثلاثاء 03 أبريل 2018 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الاحتلال يمنع دخول غير اليهود للحرم الابراهيمي



الخليل / سما /

لليوم الثاني على التوالي، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخول غير اليهود للحرم الابراهيمي بالخليل، فيما سمحت للمستوطنين باستباحته.

وقال الشيخ حفظي ابو اسنينة مدير الحرم الابراهيمي، ان هذا الاجراء التعسفي والمرفوض من وزارة الاوقاف ومن كافة ابناء الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، بهدف الى تهويد الحرم وجعله كنيس يهودي.

"استباحة المستوطنين للحرم، هي نتيجة لقرارات لجنة شمغار الاسرائيلية التي شُكلت بعد مجزرة الحرم التي ذهب ضحيتها ٢٩ مصليا واصيب اكثر من ١٥٠ اخر، على يد احد المستوطنين والذي قام بفتح نيران اسلحته الرشاشة على المصلين". قال الشيخ ابو سنينة.

وقد شكلت هذه اللجنة بقرار من حكومة الاحتلال والتي قررت تقسيم الحرم بين الفلسطينيين والمستوطنين، اضافة لقرارها بجعل الاعياد اليهودية مخصصة للمستوطنين لوحدهم ويمنع دخول غير اليهود اليه.

واضاف الشيخ ابو اسنينة:" سيتم عند الساعة العاشرة من هذه الليلة، السماح لنا بدخول القسم المخصص لنا، وسنعمل على تنظيفه وفرش الاغطية استعدادا لصلاة فجر يوم غد والصلوات الاخرى".

#الاحتلال #الحرم الابراهيمي

أخبار ذات صلة

فيديو: الأمن الوطني يمنع دوريات الاحتلال من دخول جنين وفرحة في صفوف المواطنين

جيش الاحتلال يطلق النار على شاب قرب المسجد الابراهيمي بالخليل

جيش الاحتلال يطلق النار على شاب قرب المسجد الابراهيمي بالخليل

حشوات اسنان

الاحتلال يمنع إدخال حشوات الأسنان إلى غزة بزعم انها مزدوجة الاستخدام

شاهد ..الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع الاحتلال من دخول قلقيلية فجرا

معبر ايرز

الاحتلال يمنع مواطنا من غزة في حالة غيبوبة من العلاج لـ"أسباب أمنية"!

الحرم الابراهيمي - ارشيف

3 الاف مستوطن يقتحمون باحات الحرم الابراهيمي والاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

إلى ذلك الزعيم العربي ... اليهود طائفة وليسوا " شعب "..ناصر اللحام

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

فيديو.. فلبينية تحتجز طفلا سعوديًا في الغرفة وتحمل سكيناً لقتله!

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

لـ 3 أيام..الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم

العراق: العثور على رفات 158 من ضحايا مجزرة "سبايكر"

الأخبار الرئيسية

الملك سلمان يؤكد دعمه للفلسطينيين بعد تصريحات ولي العهد

استشهاد المواطن احمد عرفة ٢٥ عاما شرق البريج برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

الرئيس عباس وعباس كامل

الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزور حدود غزة ويهدد سكان القطاع و يشرف على استعدادت الجيش

الجامعة العربية -ارشيفية

خلال اجتماع طارئ بالجامعة العربية ..مندوب فلسطين: الحل السلمي و مسيرة العودة بحاجة لحماية دولية

الاتصالات الفلسطينية