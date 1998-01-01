الخليل: الاحتلال يمنع دخول غير اليهود للحرم الابراهيمي

الخليل / سما /

لليوم الثاني على التوالي، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، دخول غير اليهود للحرم الابراهيمي بالخليل، فيما سمحت للمستوطنين باستباحته.

وقال الشيخ حفظي ابو اسنينة مدير الحرم الابراهيمي، ان هذا الاجراء التعسفي والمرفوض من وزارة الاوقاف ومن كافة ابناء الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، بهدف الى تهويد الحرم وجعله كنيس يهودي.

"استباحة المستوطنين للحرم، هي نتيجة لقرارات لجنة شمغار الاسرائيلية التي شُكلت بعد مجزرة الحرم التي ذهب ضحيتها ٢٩ مصليا واصيب اكثر من ١٥٠ اخر، على يد احد المستوطنين والذي قام بفتح نيران اسلحته الرشاشة على المصلين". قال الشيخ ابو سنينة.

وقد شكلت هذه اللجنة بقرار من حكومة الاحتلال والتي قررت تقسيم الحرم بين الفلسطينيين والمستوطنين، اضافة لقرارها بجعل الاعياد اليهودية مخصصة للمستوطنين لوحدهم ويمنع دخول غير اليهود اليه.

واضاف الشيخ ابو اسنينة:" سيتم عند الساعة العاشرة من هذه الليلة، السماح لنا بدخول القسم المخصص لنا، وسنعمل على تنظيفه وفرش الاغطية استعدادا لصلاة فجر يوم غد والصلوات الاخرى".