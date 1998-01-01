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الشرطة تلقي القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة في ضواحي القدس

الثلاثاء 03 أبريل 2018 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

 ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين  بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة من نوع  القنب الهندي المصنع في بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات حول تواجد شخصين داخل مركبة متوقفة بالشارع العام في بلدة عناتا يقومون بترويج المواد المخدرة، على الفور تم تحريك قوة من شرطة مكافحة المخدرات الى مكان المركبة المتواجدين بها وإلقاء القبض عليهم وبتفتيش المركبة اصولا عثر على حقيبة بيضاء وبداخلها 32 كيس يشتبه ان بداخلهما مادة القنب الهندي المصنع بلغ وزنها ( 200 )غرام، ومبلغ من المال تحصلو عليه من بيعهم للمخدرات، وتم إحضار المشتبه بهم إلى مديرية الشرطة وبسماع اقوالهما اعترفا ان هذه المواد لهم وتخصهم وأنهم يقومون بترويجها داخل بلدة عناتا.

وأكد البيان، انه تم تحويل المشتبه بهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانوني بحقهم أصولا.

#الشرطة

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