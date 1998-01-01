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وزارة الإعلام تشيد بمواقف الدول الداعمة لشعبنا

الثلاثاء 03 أبريل 2018 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تُشيد وزارة الإعلام بمواقف الدول الشقيقة والصديقة، وآخرها الموقف الشجاع لرئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو موريس الرافض للعدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المشاركين في مسيرة العودة، والمساند لقضيتنا العادلة، والمتضامن مع شعبنا وحريته.

وتعتبر تأكيد الصديقة فنزويلا على التزامها المطلق بحقوقنا غير القابلة للتصرف، ودعمها التاريخي لنضالنا المشروع ضد الاحتلال، إثباتا على العمق العالمي لفلسطين، في وجه آخر وأطول احتلال في التاريخ المعاصر.

وتعرب الوزارة عن تقديرها لموقف كراكاس وكل العواصم الحرة في العالم المناهضة للعدوان والاستيطان، والداعمة للحرية والاستقلال، والمعارضة للابتزاز السياسي الأمريكي، وخاصة بعد انقلاب واشنطن على القانون الدولي، وإعلانها القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإحباطها مساعي توفير الحماية الدولية لشعبنا.

#وزارة الإعلام

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