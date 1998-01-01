الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بتحقيق في قتل المتظاهرين السلميين

رام الله / سما /

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء مجلس الأمن بـ"تشكيل لجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال الإسرائيلي لدماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين".

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي.

ودعا أبو الغيط في كلمته مجلس الأمن إلى النهوض بمسؤولياته إزاء حماية المدنيين في فلسطين.

وقال: "إذ استمر مجلس الأمن في فشله الحالي، فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحًا فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة 30 مارس الجاري".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية مجزرة راح ضحيتها 18 شهيدًا وأكثر من ألف إصابة لاستهدافها بالرصاص الحي وقنابل الغاز مسيرة العودة الكبرى السلمية والتي خرجت لتحقيق حق العودة المنصوص عليه بالقوانين الدولية.

من جانبه، طالب مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية سيف بن مقدم البوعينين، مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولية وقف سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل".

وقال البوعينين إن بلاده "تدين وتستنكر الجرائم الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد متظاهرين فلسطينيين" في ذكرى "يوم الأرض".

بينما قال القائم بأعمال المندوب الدائم للسعودية لدى الجامعة العربية، بدر بن سعود الطريفي الشمري، إن "الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين تعد خرقًا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية".

وأضاف الشمري في كلمة له أن حكومة بلاده تدين "المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العُزّل المشاركين في مسيرة الأرض".

من جانبه، اعتبر مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية ياسر العطوي أن الاستجابة السريعة لطلب فلسطين بعقد اجتماع طارئ تؤكد أن "الجسد العربي ينتفض للجرح الفلسطيني".

وأضاف العطوي "القضية الفلسطينية العادلة لم تغب يومًا عن الضمائر والقلوب والعقول، وستظل قضية العرب الجوهرية والمركزية".