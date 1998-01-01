الصحة: تم زيادة معدل وحدات الدم الى اكثر من 4000 وحدة استعدادا لحالات الطوارىء

غزة / سما /

أكد أ.كايد أحمد مدير مختبر و بنك دم مجمع الشفاء الطبى على زيادة معدل وحدات الدم الى( 4000) وحدة استعدادا لحالة الطوارىء, الى جانب استدعاء 60% من الطواقم العاملة فى المختبر لرفع مستوي الجهوزية وذلك فى الثلاثين من مارس لمسيرة العودة.

و يوضح أ.أحمد بأنه تم فى اليوم الاول صرف ما يقارب 500 وحدة دم و مشتقاته من ضمنها صرف 70 وحدة دم و مشتقاته من فصيلة (O- ) و هى من الفصائل النادرة ,الى جانب سحب 300 وحدة دم و فصلها الى مكوناتها الاساسيىة , ,واجراء أكثر من 1000 فحص داخلى .

و حول خطة الطوارىء يضيف أحمد:" تم اعداد قوائم جاهزة من المتبرعين لاستدعائهم فى حالة نقص أى وحدات دم نادرة و ان يكون فى أماكن سكن قريبة من المجمع .

و نوه الى أنه فى اليوم الاول تم ترتيب جدول للطواريء قابل للتمديد حسب الحالة حيث تم استدعاء 60% من الطواقم و فرز 4 فرق للعمل داخل غرف العمليات الاحدى عشر لسرعة تزويد العمليات بوحدات الدم حسب البروتوكولات العالمية و التى صرفت للمصابين 200 وحدة و مشتقاته فى اليوم الاول.

و يشير الى أنه تم صرف 300 وحدة دم أخرى داخل الاقسام الداخلية و الطوارىء للمصابين ,الى جانب سحب اكثر من 300 وحدة دم من الجماهير المتوافدة للتبرع بالدم واجراء الفحوصات اللازمة لوحدات الدم من الامراض المعدية بالاضافة الى فحص الوحدات من مستشفى الاندونيسى و بيت حانون لعدم توفر جهاز خاص لهم بذلك.

و يتابع أحمد خلال لقاء اعلامى :"بأنه تم تقسيم الطواقم الى عدة أقسام منها قسم داخل غرف العمليات و قسم داخل غرفة التبرع بالدم لسحب الدم ,و أخرى لصرف وحدات الدم لقسم الطوارىء و الاقسام الداخلية ,الى جانب طاقم لاجراء الفحوصات للمصابين و المرضى, الى جانب فرز طاقم لفحص وحدات الدم من الامراض المعدية على مدار الساعة و طاقم لوجستى لإمداد غرف العمليات و اعداد الاحصائيات و المستهلكات و المحاليل اللازمة.

هذا و سجلت احصائيات مختبر و بنك دم مجمع الشفاء الطبى منذ اليوم الاول لمسيرة العودة حتى لحظة اعداد التقرير صرف أكثر من 1000 وحدة دم و مشتقاته للمصابين و المرضى ,و سحب 550 وحدة دم ,بالاضافة الى اجراء أكثر من 9000 فحص, وفصل أكثر من 800 وحدة من مشتقات الدم.