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العلوم والتكنولوجيا تعقد لقاءً تدريبياً حول المهارات البحثية

الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
العلوم والتكنولوجيا تعقد لقاءً تدريبياً حول المهارات البحثية



خانيونس / سما /

نظم قسم العلوم الإدارية والمالية وبالتعاون مع قسم البحث العلمي بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس لقاءً تدريبياً حول المهارات البحثية بمشاركة رئيس قسم البحث العلمي الدكتور جهاد شرف، والمحاضر بقسم العلوم الإدارية الدكتور عبد الرحمن رشوان، وبحضور عدد كبير من طلبة القسم.

وأكد د. شرف أن هذه اللقاءات تأتي في سياق الأنشطة اللامنهجية التي تنظمها الكلية بشكل دوري للارتقاء بمستوى الطلبة في مختلف التخصصات الإدارية، حيث هدف اللقاء إلى تنمية مهرات البحث العلمي لدى الطلبة وخاصة الخريجين والمتوقع تخرجهم العام القادم بحيث يصبح لديهم المهارات الكافية لإعداد أبحاث ومشاريع التخرج بصورة سليمة تتوافق مع المنهجيات العلمية المنظمة لهذا الإطار.

واستعرض د. رشوان أهم الأخطاء التي يقع فيها الباحثين أثناء إعدادهم لأبحاث ومشاريع التخرج، وذلك بهدف منع تكرار أو حدوث تلك الأخطاء ضمن أبحاث التخرج، مشيراً إلى أن تلك الأخطاء تنتج عن عدم الإلتزام بالمنهجية العلمية المعتمدة أثناء اختيار عنوان ومشكلة البحث وكذلك ضمن إعداد الخطة وتنفيذها.

#العلوم والتكنولوجيا

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