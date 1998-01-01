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الشرطة تضبط مستنبتي للمارجوانا بهما 1577 شتلة وتقبض على 3 أشخاص في نابلس

الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

ضبطت الشرطة اليوم مستنبتي للمارجوانا بهما 1577 شتلة في إحدى البلدات الشرقية لمدينة نابلس والقت القبض على 3 أشخاص مشتبه بهما.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام الشرطة، أنه وبالتنسيق ما بين شرطة مكافحة المخدرات في محافظتي نابلس وطوباس حول معلومات تتعلق بوجود أشتال مخدرة  في احد البيوت البلاستيكية مزروعة بين اشتال البندورة.

على الفور توجهت شرطة مكافحة المخدرات نابلس وطوباس تساندها شرطة مكافحة مخدرات أريحا إلى البيوت البلاستيكية، حيث تبين ان بداخلها مواد يشتبه انها مخدرة وهي عبارة عن أشتال المارجوانا وبلغ عددها 1577 شتلة مزروعة بين أشتال البندورة، وتم ضبط أكياس وأسمدة وتربة ومواد كيماوية تستخدم في زراعتها.

واكد البيان، انه تم توقيف الاشخاص الثلاثة لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.

#الشرطة #المارجوانا

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