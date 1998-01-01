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الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية قرب السواحل اليمنية

الثلاثاء 03 أبريل 2018 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية قرب السواحل اليمنية



وكالات / سما /

أعلن التحالف العربي أن الحوثيين هاجموا إحدى ناقلات النفط السعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: "في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، وبفضل من الله باءت محاولة الهجوم بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف وتنفيذ عملية سريعة، ونتج عن الهجوم إصابة الناقلة بشكل طفيف، واستكملت خطها الملاحي وأبحرت شمالا ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية".

وشدد المالكي، على أن "الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقد يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية".

وأكد المتحدث باسم التحالف، على "استمرار استخدام ميناء الحديدة نقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وكذلك تهريب الصواريخ والأسلحة".

وأشار المالكي إلى أهمية وضع ميناء الحديدة تحت الرقابة الدولية.

#ناقلة نفط #الحوثيون #السعودية

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