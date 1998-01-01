البرلمان الاردني يحظر الموت الرحيم

عمان / سما /

اقر البرلمان الاردني قانونا يحظر إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بطلبه أو طلب وليه.

وذكر نص المادة التي اقرها البرلمان الاردني اليوم الثلاثاء، خلال مناقشته لمشروع قانون المسؤولية الطبية انه "لا يجوز انهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي".

ورهن نص المادة المقرة عدم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا في حال "الوفاة السريرية".

وقال النص "لا يجوز رفع أجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا اذا توقف القلب أو التنفس توقفا تاما ونهائيا أو توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية، وقرر الاطباء المعالجين بأن هذا التوقف لا رجعة فيه ".

الى ذلك حدد البرلمان شروط إجراء عمليات زراعة الأجنة، بموافقة الزوجين الخطية، وحصر النطفة من الزوج فقط.

وصوت المجلس على المادة التي تنص على عدم القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل إلا بموافقتهما الخطية وبناء على رأي صادر من لجنة مكونة من 3 أطباء اختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.

نقلاُ عن : القدس