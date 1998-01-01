عريقات يقدم مساعدات مالية لعدد من طبة الجامعات

القدس / سما /

قام الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتقديم مساعدات مالية ل 32 طالبا وطالبة في جامعة القدس المفتوحة ضمن برنامج دعم الطلبة الجامعيين المحتاجين في المجلس التشريعي في دائرة اريحا و الاغوار ، واعرب عريقات عن اعتزازه بمواصلة دعم ومساندة الطلبة ودعم وتشجيع قطاع التعليم في الجامعات .

وتقدم محمد الطوري منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة في اريحا والاغوار بالشكرالجزيل والامتنان للدكتور صائب عريقات الذي يعتبر في مقام الاب الروحي لابناء محافظة اريحا وذلك لجهوده الدائمة في دعم قطاع التعليم مما يساهم في رفع المعانة عن طلبة الاغوار وخاصة طلاب جامعة القدس المفتوحة جامعة منظمة التحرير الفلسطينية .