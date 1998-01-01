هنية يهاتف نائب الأمين العام للجبهة ويبحث معه تداعيات مسيرة العودة

غزة / سما /

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى انخراط الكل الفلسطيني في مسيرة العودة في ذكرى النكبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع فؤاد، اليوم الثلاثاء، بحثا خلاله العديد من القضايا المهمة وخاصة نتائج وتداعيات مسيرة العودة الكبرى "التي شكلت خطوة شديدة الأهمية يجب البناء عليها واستثمارها وطنيا"، وفق بيان صادر عن مكتب هنية.

وأكد الجانبان ضرورة انخراط أبناء شعبنا كافة في هذه المسيرة في مختلف أماكن وجودهم في الضفة والقطاع وداخل الأرض المحتلة عام 1948 وفي الشتات في الذكرى السبعين للنكبة مع تطوير التخطيط والعمل المشترك وتحديد أهداف آنية ومستقبلية لهذا الحراك الذي يكتسب أهمية كبرى.

وعبر القائدان عن التقدير والثقة بالشعب الفلسطيني المقدام والشجاع الذي استطاع أن يعلم الدروس ويحقق الإنجاز، مشددين على احتضان أسر الشهداء والجرحى الأبطال الذين انطلقوا وتحركوا من أجل فلسطين، وأكدا أهمية الوحدة الميدانية التي تحققت والتي لولاها لما نجحت هذه المسيرة بما يتطلب تعزيزها وتطويرها.

وأشاد هنية وفؤاد بمستوى العلاقة بين حركة حماس والجبهة واتفقا على تعزيز واستمرار التنسيق والتشاور لمواكبة التطورات في المرحلة المقبلة وتطوير هذه العلاقة جنبا إلى جنب مع كل الفصائل الفلسطينية لتعزيز العمل المشترك.

كما جرى خلال الاتصال تناول ملف المجلس الوطني مستحضرين الفهم المشترك لطبيعة أي جلسة يمكن أن تعقد مستقبلا.