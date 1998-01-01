المجاهدين: نرفض كل دعوات التطبيع مع الكيان التي تُمهد لصفقة القرن في المنطقة

غزة / سما /

قال د. نائل ابو عودة رئيس المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في غزة في لقاء صحفي اليوم أن التصريحات التي تنادي بالتطبيع مع الكيان وتعطي شرعية للاحتلال بالعيش بسلام على أرض فلسطين تتماهى مع مصالح العدو الصهيوني في المنطقة.



واعتبر د. نائل أن هذه التصريحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.



وأضاف أبو عودة أن هذه التصريحات تؤكد وجود مؤامرة كبيرة تعطي الضوء الأخضر للقيادة الصهيوينة لارتكاب مجازر أخرى بحق الشعب الفلسطيني.



وختم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة حديثه مؤكداً ان مسيرات العودة الكبرى التي خرج فيها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني تأتي تأكيداً لرفض هذه المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا ومقدساتنا، وتأكيداً على حقنا في العودة إلى أراضينا المحتلة.