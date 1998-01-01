مجدلاني يلتقي سفيرة مملكة النرويج ويبحثان اخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

التقى الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء، مع سفيرة مملكة النرويج لدى السلطة الفلسطينية هيلدا هارالدستاد.

وأعرب مجدلاني عن تقديره لدعم الحكومة النرويجية المتواصل لدولة فلسطين، وبيان وزارة الخارجية حول عمليات القتل والإعدام التي قامت بها قوات الاحتلال الجمعة الماضية ضد ابناء شعبنا بقطاع غزة ،حيث قالت وزيرة خارجية النرويج" أن بلادها تشعر بالقلق إزاء الوضع في غزة، كما أفادت ان بلادها ترى أنه من غير المقبول إطلاق النار على المتظاهرين" .

واستعرض مجدلاني خلال اللقاء، الذي حضره عضو المكتب السياسي للجبهة فضل طهبوب، وعضو اللجنة المركزية تغريد كشك ،وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة ، الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها عملية السلام، نتيجة لتواصل الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والدعم الامريكي للاحتلال الذي اصبح شريكا لدولة الاحتلال في اجراءاتها وعنصريتها وإمعانها بتعميق الاستيطان.

كما اشار لأهمية التحضيرات الجارية لعقد المجلس الوطني نهاية الشهر الحالي، لإعادة ترتيب الاوضاع الداخلية الفلسطينية، ووضع برنامج سياسي قادر على مواجهة متطلبات المرحلة.

وفي نهاية اللقاء، أكد الطرفان الحرص باستمرار وتطوير العلاقات الثنائية ولتشاور السياسي والتعاون المستمر بين البلدين.