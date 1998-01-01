القوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة إلى الرئيس السيسي لفتح المعبر لعلاج الجرحى

غزة / سما /

اكد ممثل حركة فتح في الهيئة الوطنية والاسلامية لمسيرة العودة الدكتور عماد الأغا، ان ممثلي الهيئة وجهوا رسالة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوه إلى فتح معبر رفح البري حتى يتسنى لمصابي مسيرة العودة خاصة ممن اصيبوا بجراح خطيرة بالسفر للعلاج سواء في المستشفيات المصرية او العربية .

وقال الدكتور الأغا في تصريح" صحفي " أن الرئاسة والمسؤولين الفلسطينين يكثفون اتصالاتهم مع السلطات المصرية وعلى تواصل مع سفيرنا بالقاهرة الاخ ذياب اللوح من أجل سرعة فتح المعبر لسفر هؤلاء الجرحى .

وكان المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة د. أشرف القدرة قال أنه وصل الى مستشفيات غزة 1080 اصابة منها ٨١٥ بالرصاص الحي والمتفجر موزعة كالتلي 154 في منطقة الرقبة والرأس ومنها 52 في الصدر والظهر و38 في البطن والحوض بالإضافة إلى اصابة 196 طفلا و57 سيدة و استشهاد ١٦ مواطنا ،وأوضح القدرة انه تم تجنب المصابين من حالات البتر باستثناء حالة واحدة تعرضت للبتر ذوي الجرحى كانوا قد ناشدوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح معبر رفح استتنائيا لعلاج اولادهم الجرحى في المستشفيات المصرية او العربية والصديقة .

وقال ذوي الجرحى ان عدد كبير من اولادهم اصابتهم خطيرة ومعظمها في الأطراف العلوية من أجسامهم نتيجة تعمد جنود الاحتلال قتلهم و التسبب باعاقتهم وأكدوا أن ما يزيد الوضع خطورة ان المستشفيات في قطاع غزة تعاني نقص شديد في الإمكانيات ولا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير .

وتمنى ذوي الجرحى على الرئيس السيسي فتح المعبر وأن يسمح لاولادهم بالسفر لتكملة علاجهم وكان ممثلي القوى في الهيئة الوطنية والاسلامية لمسيرة العودة قد طالبوا امس الاول السلطات المصرية بفتح المعبر للغرض نفسه