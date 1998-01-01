جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة إلى الرئيس السيسي لفتح المعبر لعلاج الجرحى

الثلاثاء 03 أبريل 2018 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة إلى الرئيس السيسي لفتح المعبر لعلاج الجرحى



غزة / سما /

 اكد ممثل حركة فتح في الهيئة الوطنية والاسلامية لمسيرة العودة الدكتور عماد الأغا، ان ممثلي الهيئة وجهوا رسالة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوه إلى فتح معبر رفح البري حتى يتسنى لمصابي مسيرة العودة خاصة ممن اصيبوا بجراح خطيرة بالسفر للعلاج سواء في المستشفيات المصرية او العربية .

وقال الدكتور الأغا في تصريح" صحفي " أن الرئاسة والمسؤولين الفلسطينين يكثفون اتصالاتهم مع السلطات المصرية وعلى تواصل مع سفيرنا بالقاهرة الاخ ذياب اللوح من أجل سرعة فتح المعبر لسفر هؤلاء الجرحى .

وكان المتحدث بإسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة د. أشرف القدرة قال أنه وصل الى مستشفيات غزة 1080 اصابة منها ٨١٥ بالرصاص الحي والمتفجر موزعة كالتلي 154 في منطقة الرقبة والرأس ومنها 52 في الصدر والظهر و38 في البطن والحوض بالإضافة إلى اصابة 196 طفلا و57 سيدة و استشهاد ١٦ مواطنا ،وأوضح القدرة انه تم تجنب المصابين من حالات البتر باستثناء حالة واحدة تعرضت للبتر ذوي الجرحى كانوا قد ناشدوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفتح معبر رفح استتنائيا لعلاج اولادهم الجرحى في المستشفيات المصرية او العربية والصديقة .

وقال ذوي الجرحى ان عدد كبير من اولادهم اصابتهم خطيرة ومعظمها في الأطراف العلوية من أجسامهم نتيجة تعمد جنود الاحتلال قتلهم و التسبب باعاقتهم وأكدوا أن ما يزيد الوضع خطورة ان المستشفيات في قطاع غزة تعاني نقص شديد في الإمكانيات ولا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير .

وتمنى ذوي الجرحى على الرئيس السيسي فتح المعبر وأن يسمح لاولادهم بالسفر لتكملة علاجهم وكان ممثلي القوى في الهيئة الوطنية والاسلامية لمسيرة العودة قد طالبوا امس الاول السلطات المصرية بفتح المعبر للغرض نفسه

#جرحي #غزة #السيسي’

أخبار ذات صلة

القوى الوطنية -ارشيفية

القوى الوطنية والاسلامية تجتمع الان في غزة بدعوة من حماس ومشاركة فتح

القوى الوطنية -ارشيفية

القوى الوطنية والإسلامية: قطع الرئيس العلاقات مع اسرائيل خطوة ايجابية و تحذر الاحتلال

ابو عبيدة -القسام

كتائب القسام توجه رسالة للاحتلال عقب الاعتداء على أمهات الأسرى

الجنود الاسرى

فيديو: القسام ترد على تصريحات ليبرمان و توجه رسالة لعائلات الاسرى الجنود

سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال

فيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال "لا تختبروا المقاومة"

الرئيس يعلن عن توجه وفد للقاهرة لاستجلاء الافكار المطروحة حول المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

تهديدات قنص الجنود عبر "فيسبوك" تدب الرعب في "إسرائيل"

"والا" العبري يحرض على القاهرة : "إسرائيل" ليست متهمة أكثر من مصر في حصار غزة

فيديو ..لاجئ فلسطيني بساق واحدة يتسلق جبل ايفرست من أجل الحفاظ على مدرسة تابعة للاونروا

صور.. استشهاد شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب "ارئيل"

إلى ذلك الزعيم العربي ... اليهود طائفة وليسوا " شعب "..ناصر اللحام

الحوثيون يجددون قصف السعودية بصواريخ باليستية

فيديو.. فلبينية تحتجز طفلا سعوديًا في الغرفة وتحمل سكيناً لقتله!

الأخبار الرئيسية

استشهاد المواطن احمد عرفة ٢٥ عاما شرق البريج برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي

الرئيس عباس وعباس كامل

الرئيس عباس يستقبل رئيس جهاز المخابرات المصري في رام الله

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يزور حدود غزة ويهدد سكان القطاع و يشرف على استعدادت الجيش

الجامعة العربية -ارشيفية

خلال اجتماع طارئ بالجامعة العربية ..مندوب فلسطين: الحل السلمي و مسيرة العودة بحاجة لحماية دولية

حدود غزة -ارشيفية

ديبكا: إسرائيل تعدل خطط التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج وتنذر حماس بـ"رد مؤلم"

الاتصالات الفلسطينية