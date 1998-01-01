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أبو سيف يطالب بتطوير فعاليات مسيرة العودة التي تجري في قطاع غزة

الثلاثاء 03 أبريل 2018 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يطالب بتطوير فعاليات مسيرة العودة التي تجري في قطاع غزة



غزة / سما /

 طالب المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف اليوم الثلاثاء، تطوير فعاليات مسيرة العودة التي تجري في قطاع غزة حتى تكون جزءاً من إستراتيجية وطنية شاملة، ونظمها ضمن النسق العام لرؤية فلسطينية موحدة حتى تحقق أهدافها المرجوة.

وقال أبو سيف في بيانٍ صحفي، إن ما يقوم به شعبنا من ملاحم يقتضي ضرورة تطوير أدوات المقاومة الشعبية في غزة بشكل كبير وتشبيك كل ما يجري مع كافة ساحات تواجد شعبنا حتى يتم التأكيد على وحدة النضال الفلسطيني ووحدة الأهداف والتطلعات والغايات،

وأضاف، يجب أن يشمل استراتيجيات مختلفة للتعامل مع المستجدات على الأرض ومع مواصلة الجهود من اجل تجريم العدو وقادته وتطوير كل ما يلزم من أجل تكامل هذه الأدوات مع ما يجري على الأرض.

وأشار إلى، أنّ هذا يتطلب عدم تحقيق  رغبات إسرائيل وخطابها من اجل حرف المسيرة عن طابعها السلمي  بغية مواصلة الطريق نحو العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ونوه أبو سيف إلى  ضرورة القفز على التعامل الآني واللحظي مع الأحداث وتوجيه ما يجري صوب فعل كفاحي مستدام متناغم مع التركيز على سلمية تظاهرات شعبنا ومقاومته وهي الفلسفة التي نادى بها الرئيس أبو مازن منذ انتخابه ونادت بها حركة لإيمانهما بالجدوى الكبرى التي تتحصل من وراء هذه المقاومة، وإلتفات الكل الفلسطيني إلى أهمية هذه المقاومة لهو تأكيد على الحاجة لتطويرها ضمن رؤية شاملة يكون جوهرها الوسيلة والغاية وتكاملها.

#فتح #مسيرة العودة #غزة

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