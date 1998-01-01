ما الذي يخطط له الشبان الغاضبين في جمعة "الكوشوك" و"المرايا العاكسة"؟

غزة/خاص سما /

اطلق ناشطون فلسطينيون وسم "جمعة الكوشوك والمرايا العاكسة " على مسيرات الجمعة المقبلة، من أجل ارباك جنود الاحتلال وذلك في اطار العمل على حماية المتظاهرين، وتحييد قناصة الاحتلال.

وطرحت اللجان المنظمة عدة أشكال للحفاظ على استمرارية المسيرات والاعتصامات السلمية حتى 15 أيار القادم ( الذكرى الـ 70 للنكبة).

واعتبر المنظمون أن اخطر ما واجه الفعاليات هو استخدام قوات الاحتلال فرق القناصة بكثافة لتطلق النار على الشباب العزل من مواقع محصنة الامر الذي أدى الى استشهاد 16 شخصا واصابة أكثر من 1400 آخرين.

ادوات جمعها المتظاهرين من أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وتم استخدام (التكتك) لنقل تلك الإطارات وغيرها من الأدوات للمناطق الحدودية استعدادا للجمعة الثانية من مسيرات العودة الكبرى. بوسائل بسيطة للغاية وسلمية بالدرجة الاولى ،جديدة من نوعها يسعى المشاركون الفلسطينيون .

يذكر ان قرابة الـ45 ألف مواطن فلسطيني من قطاع غزة، قد خرجوا الجمعة الماضية، في مسيرة سلمية على الحدود الشرقية للقطاع، احياءاً ليوم الأرض.وفتحت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها على صدور الشباب وسقط منهم 18 عشر شهيدا وقرابة الـ1400 اصابة

القيادي بحركة حماس أمير أبو العمرين، دعا إلى العمل الجاد على إتباع هذه الخطوات والأفكار السليمة والحامية للمتظاهرين في الجمعة القادمة والأيام والفعاليات المتتالية على الحدود، وهي كالتالي:

1- إشعال إطارات الكوشوك قرب السلك.

2- تشغيل صفارات الإنذار عبر مكبرات الصوت على الحدود لتشتيت قوات الاحتلال.

3- استخدام المرايا لتعكس الشمس على القناصين.

4- توفير جرادل لتغطية قنابل الغاز.

وأشار إلى أن هذه الحالة من الأفعال الفدائية والثورية والتي أصبحت جزء لا يتجزء من عقيدة الفلسطينيين، وهي ما ستعيد اللاجئين والمنتفضين والمتظاهرين للحالة الثورية للانتفاضات السابقة عام 1987 و2000 و 2015م

صحيفة يديعوت أحرونوت" فقد اشارت إلى أن قطاع غزة يستعد لجمعة " الكوشوك" وتسليط المرايا في أعين قناصة القوات الاحتلال تجنبا لوقوع اصابات او شهداء في صفوف الشبان المتظاهرين..

ووفقا ليديعوت، فإن "مسيرة العودة ستنتقل في أيام الجمع المقبلة للمرحلة الثانية، فقد تقرر في قطاع غزة بأن يتم في يوم الجمعة المقبلة استخدام كبير للإطارات المطاطية الكوشوك، ليخرج منها دخان كثيف يحجب الرؤية أمام القناصة الإسرائيليين على امتداد الحدود مع قطاع غزة".

بحسب الصحيفة فان جيش الاحتلاليتخشى من أن يكون الشبان الفلسطينيين قرروا التزود بعدد كبير جدا من المرايا الساطعة لتوجيه أشعة الشمس لتنعكس على أعين القناصة، وبذلك أطلق على مسيرة الجمعة المقبلة جمعة "الكوشوك والمرايا".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها بأن حملة "الكوشوك" اتسع نطاقها في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، فالشبان الفلسطينيين يقومون بجمع الإطارات المطاطية والمرايا المسكرة لتكون سلاحهم ضد القناصة "الإسرائيلية" المتمركزين على الحدود مع قطاع غزة.