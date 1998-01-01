أبوالغيط: نطالب بتحقيق دولي في قتل المتظاهرين الفلسطينيين

القاهرة / وكالات /

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بـ"تشكيل لجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال الإسرائيلي لدماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين".



جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع طارىء للجامعة العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، ألقاها نيابة عنه سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة.



ودعا أبو الغيط، في كلمته، مجلس الأمن إلى النهوض بمسؤولياته إزاء حماية المدنيين في فلسطين.



وقال: "إذ استمر مجلس الأمن في فشله الحالي، فإن اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحًا فيما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الجمعة 30 مارس/آذار الجاري".