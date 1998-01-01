دحلان يهنئ السيسي بانتخابه لفترة رئاسية ثانية

القاهرة/سما/

هنأ النائب محمد دحلان شعب مصر العظيم بالتهنئة لنجاح العملية الديمقراطية رغم كل المحاولات البائسة من صناع الإرهاب والفتن لتهديد تلك العملية، وتهديد إستقرار مصر.

وقال دحلان في تغريدة له اليوم "لقد أثبت شعب مصر إنحيازه لمصر بتجديد ثقته بإنتخاب السيد الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي، الذي أثبت مصريته ووطنيته عندما تحمل أعباء إنقاذ البلاد من حقبة سوداء كادت أن تعصف بها، وقاد مصر في أدق الظروف وأصعبها وأثبت أنه ربان حكيم يستطيع أن يسير بسفينة مصر إلى بر الأمان رغم كل عواصف المؤامرات والفتن".

وتابع دحلان "هنيئا لمصر بشعبها وهنيئا لشعب مصر إنتخابه للرئيس السيسي لولاية أخرى، وهنيئا للرئيس عبد الفتاح السيسي حب شعبه و نتمنى له التوفيق والسداد في فترته الرئاسية الثانية" .